Арести го лишиха от бляскава кариера в Манчестър Юнайтед, а сега прави фурор във Франция (ВИДЕО)

Мейсън Грийнууд е име, на което медиите на Острова възлагаха светло бъдеще във футбола. Той бе считан за следващата голяма звезда на Манчестър Юнайтед, излязла от школата на "червените дяволи". Животът на Грийнууд обаче се завъртя по такъв начин, че той вече не е част от Юнайтед.

А причината да не е на "Олд Трафорд" няма общо с неговата игра. Неговите футболни умения са безспорни, но поведението му извън терена го лишиха от възможността да направи невероятна кариера в един от най-великите клубове на планетата. И то като юноша, който е част от клуба още от 6-годишна възраст.

В началото на 2022-ра животът на Грийнууд се преобръща, след като неговата приятелка го обвинява в сексуално насилие. Скандалът става публично достояние в социалните мрежи, а Грийнууд е арестуван по обвиненията на неговата приятелка, докато Юнайтед решава да го изключи от отбора до приключване на разследването.

Казусът продължава близо година, преди обвиненията срещу Грийнууд да бъдат свалени. За завръщане към кариерата в Юнайтед обаче вече е късно. През сезон 2023/2024 той е пратен под наем в испанския Хетафе, където напомня за голямата си класа. А от началото на този сезон Грийнууд има нов отбор - Олимпик Марсилия.

Френският колос привлече Грийнууд за 31,6 млн. евро. И изглежда, че нападателят вече се отплаща на новия си клуб. В първите си три мача за Марсилия Мейсън Грийнууд успя да отбележи цели пет гола. С невероятната си игра английският нападател получи наградата за Играч на месеца в своя клуб.

Грийнууд е само на 22 години и има възможността да се реабилитира пред световния футбол и отново да се върне в най-големите клубове. Преди това обаче трябва да положи още доста труд и да опровергае доверието, което получи от Олимпик Марсилия. Предстои да видим докъде ще стигне Грийнууд в развитието на футболната си кариера.

И докато Мейсън Грийнууд избегна присъда, то друг бивш футболист на Манчестър Юнайтед, който бе съотборник и на Димитър Бербатов, ще трябва да лежи в затвора.

