От звезда на Евро 2020 и желан от Юнайтед до контрабанда на кокаин и опит за убийство

Куинси Промес бе една от звездите на Нидерландия на Евро 2020. "Лалетата" бяха безупречни в груповата фаза, но отпаднаха безславно на 1/8-финалите от Чехия. Въпреки това Промес остави добри впечатления с изявите си - не само на турнира, но и през сезона с отбора на Аякс.

Там някъде дойде и краят на една обещаваща футболна кариера. Нидерландецът, който в един момент е трансферна цел на английския гранд Манчестър Юнайтед, поема по много лош път, който го отвежда към затвора - и то по няколко обвинения.

Още през 2020-а Промес се замесва в инцидент, при който неговият братовчед е наръган с нож. Разследването продължава месеци и години, за да се стигне до обвинение към Промес в опит за убийство. Братовчед му получава прободна рана в крака, но оцелява.

Това обаче не е всичко: Промес продължава с провиненията на улицата. Тази година той бе арестуван в Дубай за наркотрафик на кокаин. Той е обвинен за внос на над 1300 кг кокаин в Нидерландия. Към това може да се добавят и различни кражби - на огърлици и други скъпи вещи.

Обратът в живота на Промес се случва буквално за 3 години: от звезда на Европейското през 2021 г. днес той е в изгнание в Дубай, където се бори да избегне затвор за 6 години. Промес остана и без клуб, след като бе освободен от Спартак Москва, а сега очаква да разбере дали ще остане на свобода, или ще излежава присъда в затвора.

