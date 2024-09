Бивш халф на Манчестър Юнайтед влиза в затвора

Бивш полузащитник на Манчестър Юнайтед влиза в затвора. Става въпрос за 36-годишния бразилец Андерсон. Това съобщиха световните медии. Андерсон ще трябва да прекара един месец зад решетките, тъй като не е плащал издръжка за детето си.

Андерсон бе обвинен, че е не е платил издръжка за детето си на стойност 45 хиляди паунда. Поради тази причина днес съдът в родния му град Порто Алегре реши да му даде ефективна присъда от един месец затвор. Бившият халф може да си спести зандана, ако се издължи.

