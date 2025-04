Байерн и Борусия си спретнаха драматично 4-голово шоу, Леверкузен все още е в играта

Байерн Мюнхен и Борусия Дортмунд завършиха 2:2 в дербито от 29-ия кръг на Бундеслигата. Двата гранда бяха запазили шоуто за второто полувреме. Максимилиан Байер изведе "жълто-черните" напред в 48-ата минута, но Рафаел Герейро и Серж Набри се разписаха, за да осъществят пълен обрат. Четвърт час преди да изтече редовното време обаче Валдемар Антон изравни. По-рано през деня Байер Леверкузен направи равенство 0:0 у дома срещу Унион Берлин.

На "Алианц Арена" до 20-ата минута Бранд пропусна за гостите, а Кобел се намеси при изстрели на Сане и Хари Кейн с глава. Горецка и Станишич не намериха целта в изгодни ситуации за баварците, преди в 40-ата минута вратарят на Дортмунд да блесне с ново страхотно спасяване и да спре Олисе.

Втората част стартира шеметно. Байер се възползва от пас на Риерсон и откри резултата. В 60-ата минута Кейн се размина на сантиметри от гол, но пет по-късно Мюлер асистира на Герейро за 1:1. Не след дълго Набри завърши индивидуалния си рейд с попадение за 2:1. В 75-ата минута Антон се озова на пътя на отбита топка и матира Урбиг.

В по-ранния мач Леверкузен не впечатли срещу Унион Берлин. Гол на столичани в 14-ата минута бе отменен заради засада. През втората част и двата отбора пропуснаха и се стигна до крайното 0:0. "Аспирините" изостават на шест точки от лидера Байерн Мюнхен (63 срещу 69) 5 кръга преди края на първенството. Борусия Дортмунд е осми с 42 пункта.

