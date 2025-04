Байерн и Интер обърнаха "твърда максима" в световния футбол в мач с драматичен финал

Интер постигна изключително важен успех с 2:1 над Байерн Мюнхен на "Алианц Арена" в първи 1/4-финален двубой от Шампионска лига. Срещата протече противоположно на популярната максима, изречена от Гари Линекер: "Футболът е проста игра. 22-ма души тичат след топката 90 минути и накрая винаги побеждава Германия". Възпитаниците на Венсан Компани доминираха, но "нерадзурите" се възползваха от шансовете си.

Домакините натиснаха в началото. В седмата минута Зомер трябваше да отразява шут на Олисе. До средата на първата част стражът на гостите се справи с удари на Хари Кейн, Майкъл Олисе и Герейро. Доминацията на баварците бе осезаема. В 26-ата минута Кейн получи от изключително активния Олисе и уцели греда.

28 - Bayern's Thomas Müller scored his 28th goal in the knockout phase of the UEFA Champions League, more than three times as many as the second-best German in this stage (Mario Gomez: 9). pic.twitter.com/fULjhDTTx4