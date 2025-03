Байерн сгафи срещу слабак, но Леверкузен също се издъни и успокои баварците

Байерн Мюнхен отстъпи изненадващо с 2:3 на намиращия се в зоната на изпадащите Бохум в двубой от 25-ия кръг на Бундеслигата. Баварците поведоха с два гола, но червен картон на Жоао Палиня в края на първото полувреме обърка сметките им. В същото време преследвачът Байер Левекрузен загуби с 0:2 у дома срещу Вердер Бремен. Така отборът на Венсан Компани остана с 8 точки преднина на върха пред "аспирините" - 61 срещу 53.

На "Алианц Арена" Рафаел Герейро откри резултата в първия четвърт час, а отново той удвои в 28-ата минута. Гостите обаче успяха да намалят чрез Яков Медич 180 секунди по-късно. В края на първата част домакините останаха с десет души на терена заради изгонване на Жоао Палиня. Бохум се възползва от численото си преимущество в 51-вата минута, когато Ибрахима Сисоко възстанови паритета. В 71-вата минута Матуш Беро направи пълен обрат.

ПРЕДИ ДНИ: Байерн разгроми Леверкузен в германското дерби на Шампионска лига, но даде свидна жертва!

От тази грешна стъпка не се възползваха шампионите от Леверкузен, които загубиха у дома от Вердер Бремен. Романо Шмид вкара за гостите още в седмата минута, а тимът на Шаби Алонсо така и не успя да направи достатъчно в оставащото време. Дори голове на Милош Велькович и Оливер Бурке от "бременските музиканти" не бяха признати заради положение на засада. В добавеното време Джъстин Джинма оформи крайното 2:0

Борусия Дортмунд също загуби у дома с 0:1 от Аугсбург. Нидерландецът Джефри Гудельов вкара единственото попадение в срещата в средата на първата част. "Жълто-черните" и днешният им съперник имат по 35 точки, които им отреждат съответно 10-а и 11- позиция.

ОЩЕ: Историята на една 125-годишна мечта, надскочила и най-смелите очаквания

Defeat for Bayer Leverkusen against Werder Bremen



Bayern maintain the 8-point lead at the top pic.twitter.com/McrhNFkUwQ