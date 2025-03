Байерн разгроми Леверкузен в германското дерби на Шампионска лига, но даде свидна жертва!

Байерн Мюнхен постигна изключително ценен успех с 3:0 над Байер Леверкузен в германското дерби от първите осминафинални двубои в Шампионска лига. На "Алианц Арена" Хари Кейн откри резултата в деветата минута, а четвърт час преди да изтече уби интригата с третото попадение в мача, което реализира от дузпа. Между тях Джамал Мусиала също се разписа, възползвайки се от грешка на стража Матей Ковар. Баварците обаче дадоха свидна жертва, тъй като Мануел Нойер се контузи.

Възпитаниците на Венсан Компани стартираха силно сблъсъка. Те поведоха в деветата минута, когато Кейн засече с глава центриране на Майкъл Олисе и матира Матей Ковар. Малко по-късно гостите изтърваха златен шанс. Нойер блесна с намеса при изстрел на Фримпонг и поправи грешка на Упамекано. В средата на полувремето Мусиала уцели греда, а баварците бяха по-атакуващият тим до почивката.

Bayern beat Xabi Alonso's Leverkusen for the first time in six tries 🍻 pic.twitter.com/aDJMS6lUrB