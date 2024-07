Байерн взима една от звездите на Португалия на Евро 2024

Германският гранд Байерн Мюнхен ще привлече една от звездите на Португалия на Евро 2024. Става въпрос за полузащитника на Фулъм – Жоао Палиня. Това съобщи британската телевизия „ВВС“. Според информациите ръководствата на баварците и лондонския тим са постигнали съгласие относно преминаването на 28-годишния полузащитник на „Алианц Арена“.

Байерн Мюнхен отдавна следи представянето на Жоао Палиня с екипа на Фулъм, като германците бяха близо до привличането му още през миналото лято. Тогава обаче така и не се стигна до сделка, въпреки че трансферът бе считан за сигурен.

