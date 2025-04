Барселона не се възползва от гаф на Реал Мадрид и пропусна да убие интригата в Ла Лига

Барселона завърши наравно 1:1 при домакинството си на Бетис от 30-ия кръг на Ла Лига и пропусна възможността да дръпне убедително на върха пред Реал Мадрид. Каталунците откриха резултата чрез Гави в седмата минута, но Натан изравни малко по-късно. Така „блаугранас“ имат 67 точки на първото място - четири пред "белия балет". „Вердибланкос“ са пети с 48 пункта.

Възпитаниците на Ханзи Флик стартираха силно срещата. Торез изведе Гави, който вкара с елегантен изстрел за 1:0 в седмата минута. 10 след това Ло Селсо центрира към Натан, който засече с глава и възстанови паритета. В 28-ата минута Торес пропусна от чиста позиция. До почивката вратарят Адриан спаси шут на Ямал.

