Бесният Шави скочи на съдиите и Ла Лига: Това е срам (ВИДЕО)

„Опитвахме се много усилено и заслужавахме да спечелим. Взехме само точка, но не мисля, че това е достатъчно. Но да не се вълнуваме толкова много. През миналия сезон също започнахме лошо, но нещата проработиха“, заяви Шави.

„Съдията позволи ситуацията да ескалира. Казах му, че позволява прекалено много нарушения, и затова ме изгони. Не видях игра с ръка в последната атака. Също е срамота, че даде 20-минутно продължение. Правим се на глупаци, това е смешно“, заяви още той пред DAZN.

"Ако този мач е продукт на Ла Лига, това е абсолютен срам. Разбирам защо хората не гледат нашия футбол", заяви наставникът на Барса след двубоя. "Имахме среща със съдиите и първата промяна, която казаха, че ще направят, е, че ще разбират повече треньорите и напрежението, което чувстваме на терена. Но това не се случи и аз не го разбирам", допълни той.

"Играта с ръка, дадена срещу Гави, беше измислена. Съдията ни коства мача и ще трябва да обясни решенията си. Те ни казаха на среща, че ще се отсъждат нарушения за ясна игра с ръка и тази на Гави не беше такава, но въпреки това я дадоха. Не разбирам" завърши Шави.

