Без Мбапе - Франция се отпуши! Италия би Израел, протест срещу войната в Газа (ВИДЕО)

Националният отбор на Франция успя да победи Белгия с 2:0 като домакин във втори мач от Лигата на нациите. "Петлите" най-после се отпушиха в нападение и стигнаха до два гола от игра, а това се случи в отсъствието на суперзвездата Килиан Мбапе, който остана на резервната скамейка.

Франция имаше само два гола от игра в предходните си осем мача. Това обаче се промени в мача срещу Белгия, където и двете попадения бяха реализирани тъкмо по този начин. Усман Дембеле изигра силен мач за "петлите", като се отчете с гол и асистенция.

Дембеле първо асистира за Коло Муани, който се разписа в 29-ата минута, а след това вкара за 2:0 в 57'. Десетина минути по-късно в игра се появи и Мбапе, който се представи вяло при загубата от Италия преди няколко дни. И в този мач французинът не успя да се разпише.

Kylian Mbappé joking around on the France bench during their match vs. Belgium 😂 pic.twitter.com/dX7QuXTUt3

Италия пък записа втора поредна победа в Лигата на нациите, след като се наложи над Израел с 2:1 като гост. Давиде Фратези продължи добрата си форма за националния тим с гол в 38-ата минута, а Мойс Кийн също затвърди добрите си изяви с втори гол за "Скуадра" в 62'.

Малко по-късно гол на Италия бе отменен от ВАР заради засада. В края на мача Абу Фани върна един гол за Израел. Преди мача пък гостуващата агитка на Италия се обърна с гръб по време на химна на Израел в знак на протест срещу войната в Газа.

Before the match Italy - Israel valid for the second day of the Nations League, the Italian fans turned their backs to the Israeli anthem to protest against the war in Gaza



Well done 🇮🇹 pic.twitter.com/bL3tv7eWKj