Последният месец ще бъде запомнен най-вече с умопомрачителните сделки на Челси. Новият собственик Тод Боели похарчи повече, отколкото всички отбори в останалите 4 топ първенства взети заедно. Изненадващите трансфери на звездите на редица грандове в други класни отбори и провалените сделки в последния момент са само част от цялата „лудост“, наречена „Зимен трансферен прозорец“.

Кой пръв съобщава слуховете и осъществените споразумения на аудиторията? Отговорът в повечето случаи е Фабрицио Романо. Италианският журналист безспорно е символ за актуална, обективна и достоверна информация. Това, което го отличава от останалите му колеги, е винаги точната, проверена и безгрешна футболна новина.

