Битката за титлата в Серия А изглежда решена, но за топ 3 е нещо страшно

Ювентус постигна ценен успех с 2:1 над Лече в двубой от 32-рия кръг на Серия "А". Тюн Копмайнерс откри резултата още във втората минута, възползвайки се от асистенция на Душан Влахович. Никола Кръстович уцели греда, а Кенан Йълдъз удвои аванса на "бианконерите" в 34-тата минута. 180 секунди преди да изтече редовното време Йохан Хелгасон центрира от свободен удар към Федерико Баскирото, който с глава намали изоставането на гостите.

По-рано през деня Интер Милано надви с 3:1 у дома застрашения от изпадане Каляри. В 13-ата минута Марко Арнаутович откри головата сметка в срещата, а в средата на първата част неговият съотборник Лаутаро Мартинес удвои аванса на "нерадзурите", като асистенцията беше на австрийския национал. Роберто Пиколи върна едно попадение в полза на островитяните в 48-ата минута, но Ян Бисек се разписа с глава след изпълнение на ъглов удар на Федерико Димарко в 55-ата минута.

Inter tighten their grip on top 😎☝️ pic.twitter.com/wriNbzQZf3

Така Интер събра 71 точки на върха в класирането - с 6 пред втория Наполи, който е с мач по-малко и в понеделник ще приеме Емполи. Юве пък влезе в топ 3 с 59 пункта. Аталанта е четвърти с 58, а Болоня оформя топ 5 с 57, като и двата тима могат да задминат "бианконерите".

Juventus surge into the top three ⚫️⚪️ pic.twitter.com/goThln3pBD