Бой за малко да спре футболното зрелище Бразилия срещу Аржентина (ВИДЕО)

СНИМКИ: Бруталните сцени от Бразилия - Аржентина

Срещата започна над половин час по-късно от планираното, след като аржентинските футболни фенове на "Маракана" предизвикаха размирици по време на изпълнението на бразилския химн и бразилската полиция се намеси със сила. В употреба бяха вкарани и палките, за да не бъде допуснато агитката на "гаучосите" да излезе на терена.

Още: Меси взриви световния футбол: Няма да играя на Мондиал 2026

Няколко аржентински футболисти се опитаха да помогнат да се въдворят ред и спокойствие - скандалният вратар Емилиано Мартинес направо тръгна да се разправя с бразилската полиция. След това аржентинските играчи, водени от Лионел Меси, се прибраха в съблекалнята, докато сблъсъците продължаваха, а Меси каза: "Няма да играем, тръгваме си". Последваха разговори с официалните делегати на мача и в крайна сметка световните шампиони отново излязоха на терена малко преди 22:00 ч. местно време, а мачът започна малко след това.

СНИМКИ: Бруталните сцени от Бразилия - Аржентина

В крайна сметка, с гол на Николас Отаменди в 63-тата минута Аржентина спечели срещата. Отаменди вкара с глава, а вратарят на световните шампиони Емилиано Мартинес отново блесна, за да опази победата:

Argentina takes the lead in the WWE match between Brazil and argentina 😭 #BRAARG pic.twitter.com/pMhAX6a8wF

Така световните шампиони се реабилитираха след поражението от Уругвай миналата седмица и победиха вечните си южноамерикански съперници. Победата на емблематичния стадион "Маракана" в Рио де Жанейро остави Аржентина на върха в класирането на южноамериканските квалификации с 15 точки от 6 мача, пише БГНЕС.

Междувременно третото поражение на Бразилия в квалификациите оставя петкратните световни шампиони на 6 място със 7 точки от 6 мача. Бразилците не могат да разчитат на контузения Неймар. От тази зона за световното първенство се класират първите 6 отбора.

СНИМКИ: Бруталните сцени от Бразилия - Аржентина

Още: 40 мача повече: ФИФА прави революционна промяна на Мондиал 2026

The Argentina national team celebrate with the fans who were attacked by Brazil police.pic.twitter.com/yjQS6GHrsu