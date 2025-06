Мачът за 20 милиона паунда, който преобърна света на футбола

"Парите в спорта" е спортна рубрика на Actualno.com, в която обръщаме внимание на финансовата страна в света на спорта.

В последните 10-15 години футболът се промени значително. Поне от това, което познавахме по-възрастните фенове. В края на 90-те и началото на новия век футболът пак бе най-популярният спорт, който бе любим на милиарди по света. Не ме разбирайте погрешно – футболът по онова време също бе бизнес, както и в момента, но мащабът бе коренно различен. Просто тогава хората не си и представяха, че даден отбор може да извади сума от порядъка на 200 милиона евро само за един играч.

На нас подобна сделка ни звучеше някак си илюзорно. Това бе химера. Ето, че години по-късно футболът вече не е това, което беше. Причината е, че много богати хора решиха, че ще се занимават в любимия ни спорт. Започнаха да се инвестират огромни пари в играчи, стадиони, маркетинг и т.н. Само и само парите да се въртят.

В това няма нищо лошо, но някак си финансовата страна на играта превзе фенската – така „любимата“ ни романтика. Защото в днешно време е много трудно един по-скромен тим да задържи голямата си звезда, тъй като е пълно с акули, които се чудят какво да правят с парите си и къде да ги инвестират. Но по тази тема малко по-късно.

В днешното издание на рубриката „Парите в спорта“ ще ви разкажем за един мач, който преобърна завинаги света на футбола. Мач, който преобърна финансирането на футбола и след който част от най-богатите хора в света решиха, че е време да се захванат с този спорт и да го превърнат от спорт просто в бизнес.

На 11 май 2003 година Челси прие Ливърпул на стадион „Стамфорд Бридж“ в Лондон. Двубоят бе от последния 38-ми кръг на Висшата лига за сезон 2002/03. Срещата бе изключително важна и за двата отбора, тъй като те си оспорваха последното място, даващо право на участие в Шампионска лига.

Затова и медиите в Англия го кръстиха „Мачът за 20 милиона паунда“. Въпросната сума бе жизненоважна за закъсалия Челси. По онова време лондончани бяха от средняците във Висшата лига, които освен това имаха дългове в размер на над 80 милиона паунда, а бъдещето им бе заложено на карта.

A big goal #OnThisDay in 2003 as the Blues beat Liverpool at Stamford Bridge! 🙌



Relive the best of the action from the 2002/03 season in our special and exclusive Premier League years now! 👇