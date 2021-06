Чакането свърши: С пищна церемония откриха Европейското първенство по футбол

Дългоочакваният момент настъпи! Европейското първенство по футбол започна, а начало на футболния празник постави официалната церемония по откриването в Рим. Тя бе много пищна, красива и прекрасно озвучена.

На терена на "Олимпико" бяха разпънати надписи, гласящи "Здравей, Евро, здравей, Рим". След това на тревата се подредиха музикантите от оркестъра на местната полиция, които зарадваха с изпълнението си.На "сцената" излезе великият Андреа Бочели, който впечатли с изпълнението си на "Nessun Dorma". Докато той пееше, топките-балони се обединиха в един "букет", а в края на арията стадионът избухна в цветен дим и мощни фойерверки. Страхотната церемония беше завършена от Боно и The Edge" от U 2, които изпълниха химна на Европейското "We are the people. Пищното Откриване на Евро 2020 (СНИМКИ И ВИДЕО) вижте в Sportlive.bg