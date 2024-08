Челси се изложи в Швейцария срещу бивш цесекар, но се класира за Лига на конференциите (ВИДЕО)

Челси трепери до последно, за да се класира за основната фаза на Лигата на конференциите. Лондончани загубиха с 1:2 реванша със Сервет от плейофния кръг, но с общ резултат от 3:2 продължават напред. Мениджърът на "сините" Енцо Мареска беше заложил на предимно резервен състав, което можеше да му изиграе лоша шега срещу тима на бившия бранител на ЦСКА Брадли Мазику.

Гостите започнаха добре сблъсъка в Женева и в 14-ата минута откриха резултата от дузпа, отсъдена за нарушение на Кейго Цунемото срещу Мудрик. Зад топката застана Кристофър Нкунку, който реализира за 0:1. До почивката обаче футболистите на Сервет изравниха. Жереми Гиймено се възползва от подаване на Дерек Кутеса за 1:1.

