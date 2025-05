Челси започна кошмарно, но се възроди, за да прегази Бетис! Европейски трофей е обратно в Лондон

Челси е шампион в Лигата на конференциите! На финала във Вроцлав английският гранд обърна и разгроми Реал Бетис с 4:1. Ез Абде бе извел испанския тим напред в резултата още в деветата минута, а до почивката възпитаниците на Енцо Мареска не показаха почти нищо. През втората част обаче те се възродиха, за да прегазят противниците. Енцо Фернандес и Николас Джаксън се възползваха от две асистенции на Коул Палмър и осъществиха пълен обрат. В заключителната фаза Джейдън Санчо и Мойсес Кайседо също се разписаха. Така трофеят от този европейски клубен турнир се завръща в Лондон след триумфа на Уест Хям през 2023 година.

Първата по-интересна ситуация се откри пред Палмър, който не съумя да затрудни Адриан. В деветата минута "зелено-белите" нанесоха своя удар. Густо допусна грешка и позволи на съперниците да отнемат. Иско комбинира с Ез Абде, а бившият футболист на Барселона матира Йоргенсен. Малко по-късно вратарят на "сините" изби изстрел с глава на Марк Бартра. В средата на полувремето Бадиашил се отчете с намеса и блокира опасен шут. До почивката момчетата на Енцо Мареска се затрудниха да създадат чисто положение.

Chelsea are the first European team to win all the international trophies! 💙🏆 pic.twitter.com/qbpCVFcBLR