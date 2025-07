Съюзниците мощно подкрепиха Украйна с нови оръжия, бивш съветник на Тръмп с лоша прогноза за Киев (ОБЗОР - ВИДЕО)

Западните партньори на Украйна ѝ обещаха допълнителна военна и финансова помощ по време на виртуалната среща на Контактната група по отбраната (формат "Рамщайн") на 21 юли. Украинският нов министър на отбраната и доскорошен премиер Денис Шмигал обяви, че Германия ще прехвърли пет системи за противовъздушна отбрана Patriot ("Пейтриът") на страната му в близко бъдеще, както и че Берлин ще изпрати на Украйна 200 000 снаряда за самоходните зенитни установки "Гепард".

Германският военен министър Борис Писториус също потвърди, че страната ще изпрати на Украйна пет системи за противовъздушна отбрана "Пейтриът" и необходимите прехващачи. Всичко това идва след думите на американския президент Доналд Тръмп, че САЩ ще продават ПВО системи на европейските си съюзници, а те ще прехвърлят досегашните си на Украйна. За тази цел Германия беше вдигната в списъка на Вашингтон като приоритетна дестинация за доставки - за сметка на Швейцария: Украйна е приоритет: САЩ забавят ПВО системи Patriot за Швейцария.

Шмигал заяви също, че Канада ще допринесе с неуточнена сума за финансирането на украинската отбранителна промишленост чрез "датския модел", при който партньорите на Киев купуват произведени в самата Украйна оръжия за украинската армия. Отава отпуска 20 млн. канадски долара (14,6 млн. щатски долара) за поддръжка на украинските танкове.

Отделно от това Нидерландия е отпуснала 200 млн. евро за финансиране на украинското производство на дронове прехващачи, които да противодействат на руските безпилотни летателни апарати тип „Шахед“, и 125 млн. евро за поддръжка на изтребители F-16.

Норвегия е отпуснала един милиард евро за финансиране на украински покупки на дронове през 2025 г., включително 400 милиона евро специално за закупуване на дронове от самата украинска военна промишленост.

На 29-ата среща в Рамщайн 52 държави потвърдиха подкрепата си за отбраната на Украйна. Общо основните съюзници обещаха системи Patriot, над 200 хил. снаряда за "Гепард", над 1 млрд. евро за безпилотни самолети и подкрепа за F-16. Нов механизъм на НАТО и САЩ ще рационализира доставките на оръжие. "Заедно укрепваме Украйна и се приближаваме към траен мир", добави министърът на отбраната Денис Шмигал.

At today’s 29th Ramstein meeting, 52 nations reaffirmed support for Ukraine’s defense. Key allies pledged Patriot systems, 200K+ Gepard rounds, €1B+ for drones, and F-16 support. A new NATO-US mechanism will streamline arms deliveries. "Together, we strengthen Ukraine and move… pic.twitter.com/QZVZqm0y6O — NOELREPORTS 🇪🇺 🇺🇦 (@NOELreports) July 21, 2025

Украйна може да произвежда от 8 до 10 млн. FPV дрона годишно, но за 2025 г. има ограничения

Шмигал призова САЩ да предоставят за закупуване ракетите Patriot и PAC-3, призова и европейските партньори да осигурят необходимото финансиране. Украинският министър на отбраната заяви, че украинската отбранителна индустриална база може да поеме допълнителни инвестиции в размер на 6 млрд. долара и че Украйна би могла да използва тези средства за производство на повече дронове за наблюдение от първо лице (FPV) и прехващачи, както и на оръжия с голям обсег на действие.

Украинският президент Володимир Зеленски заяви, че Украйна възнамерява да увеличи вътрешното производство на отбранителни продукти през следващите шест месеца. Ръководителят на Агенцията за отбранителни поръчки Арзен Жумадилов, от своя страна, каза пред украинската телевизия "Канал 24", че Киев е сключил договор с три компании, включително една украинска и една американска, за производство на дронове прехващащи за противодействие на руските дронове тип „Шахед“.Жумадилов заяви, че в момента украинската отбранителна промишленост има капацитет да произвежда 8 до 10 милиона FPV дрона годишно, но че украинското правителство ще може да финансира закупуването само на 4-4,5 милиона дрона през 2025 г. поради бюджетни ограничения.

Министърът на финансите на САЩ Скот Бесент междувременно призова Европа да възприеме американския подход по отношение на митата върху руския петрол. Той заяви, че 80-90 сенатори подкрепят законопроект за санкции, насочени срещу Русия. "Всяка държава, която купува санкциониран руски петрол, може да бъде изправена пред вторични мита в размер до 100%", каза Бесент във връзка с ултиматума на Тръмп към Путин, ако до "50 дни" не бъде постигната "сделка" с Украйна и няма прекратяване на огъня. Това важи до 2 септември: "Путин, Тръмп ще те срита отзад": САЩ имат икономическо оръжие, с което Русия ще страда (ВИДЕО).

U.S. Treasury Secretary Bessent: “We urge Europe to adopt our approach on Russian oil tariffs.” He said 80 to 90 senators back a sanctions bill targeting Russia. “Any country buying sanctioned Russian oil could face secondary tariffs of up to 100%.”



Can this MAGA yes-man just… pic.twitter.com/OZZmk5Z5EF — NOELREPORTS 🇪🇺 🇺🇦 (@NOELreports) July 21, 2025

Бивш съветник на Тръмп: Той може да се дистанцира от Украйна

Президентът на САЩ Доналд Тръмп, изглежда, не е толкова заинтересован да подкрепи Украйна в борбата ѝ срещу руската агресия, колкото да се дистанцира от нея както в дипломатически, така и във военен план. Това мнение изрази бившият съветник по националната сигурност на американския президент Джон Болтън, работил с него по време на първия мандат на Тръмп. В статия за The Wall Street Journal той отбеляза, че решението на американския лидер да се изпратят на Украйна допълнителни системи за противовъздушна отбрана „Пейтриът“ е правилна стъпка, но отбеляза, че това все още не е доказателство за ангажимента на републиканеца към Киев.

„Оптимистите относно намеренията на Тръмп спрямо Украйна изтъкват три аргумента: решението му да разреши “Пейтриът"; 50-дневния срок, в който Русия трябва да приеме примирието; и заплахите му за мита и вторични санкции срещу Русия, ако не бъде постигнато примирие. Но тези точки не означават непременно нова подкрепа от страна на Тръмп за Украйна. Вместо това те демонстрират раздразнението му от това, че е въвлечен във война между Украйна и Русия - война, която според него е дело на Европа", обяснява Болтън.

Той припомня, че съобщенията, че Тръмп ще изпрати ракети с далечен обсег на действие в Украйна, се оказаха неверни. В същото време, като се има предвид потенциалният недостиг на системи за противовъздушна отбрана в САЩ, най-разумният ход на Тръмп би бил не само да изпрати „Пейтриът“ в Украйна, но и да призове Конгреса спешно да финансира мащабно производство на нови модели. Но той не го направи. "Решимостта на Тръмп да избегне последиците от дългосрочната военна помощ разкри неговите неизказани мотиви. По ирония на съдбата, избягването му демонстрира колко ефективно могат да работят политико-военните съюзи: прехвърляне на ресурси между членовете за разполагане в ключови области. В същото време той не е загубил политическа подкрепа - дори сред републиканците, които преди се противопоставяха на военната помощ за Украйна", подчертава бившият му съветник.

Снимка: Getty Images/Guliver

Войната в Украйна: развитие на бойните действия

Повишение на военната активност на фронта в Украйна отчита Генералният щаб на украинската армия. На 21 юли е имало 176 бойни сблъсъка, което е с 22 повече спрямо предходното денонощие. Руснаците са хвърлили 122 управляеми авиационни бомби (КАБ), т.е. с 11 повече на дневна база. От хвърлените през изминалия ден авиационни бомби 12 КАБ са пуснати в Курска област, т.е. на руска земя – там, където малко след Великден руската армия уж победи окончателно, по думи на диктатора Владимир Путин. Руският артилерийски обстрел е в мащаб над 5387 изстреляни снаряда, като тук на дневна база промяната е с около 600 снаряда надолу. Руската армия е използвала 3832 FPV дрона "камикадзе", което е с около 520 повече за денонощие, сочат обобщените данни от сутрешната сводка на украинския генщаб.

Най-висока интензивност отново има в Покровското направление – украинците твърдят, че са отбили 57 руски пехотни щурма там за денонощието. В спомагателното от юг Новопавловско направление е имало 18 атаки на руснаците, също всички са блокирани според генщаба. На второ място по интензивност на боевете всъщност е Лиманското направление с 23 атаки на силите на Путин. В Курска област на Русия и Сумска област на Украйна, които граничат една с друга, украинците са отблъснали 22 руски пехотни нападения, а в Торецкото направление са станали 11 сражения за денонощието. Няма други сектори от фронта с двуцифрен брой сблъсъци за денонощието, твърди украинският генщаб.

Според украинския военен наблюдател и о.з. полковник Константин Машовец, който е служил в Генералния щаб на армията, през последните две седмици (от около 7 юли) украинските сили са завзели Андреевка, Кондратовка и Олексиевка в Сумска област - всички те се намират северно от град Суми. Геолокализирани кадри, публикувани на 20 и 21 юли, показват, че руските сили наскоро пък са напреднали в североизточната част на Кондратовка и югозападно от Яблунивка (североизточно от град Суми). Според руския военен блогър "Северный канал" руските сили поддържат позиции само в ограничен брой къщи в Кондратовка. Руският военнопропаганден Telegram канал "Два майора" пише само, че украинците "натискат" в селището. Той добавя, че във Варачино руснаците заснели демонстрация на знамена на покрива на една от къщите в югоизточната част на селото. Значителна част от него уж се контролира от силите на Путин, "но е рано да се говори за освобождаването му", твърди каналът. В момента се водят настъпателни действия на руснаците в Юнаковка и в покрайнините на селото - т.е. източно от Кондратовка и североизточно от Суми.

Има потвърден напредък на руските сили и при Часов Яр в Краматорското направление (и към Константиновка). Геолокализирани кадри от 21 юли сочат, че те наскоро са напреднали в западната част на Била Хора, южно от Часов Яр. Украинската мониторингова група DeepState все още не отчита в актуализираната си карта, че руснаците са стигнали чак там.

В Торецкото направление руснаците са вече източно от Русин Яр, т.е. северозападно от град Торецк и западно от Яблуновка, където руските сили се движат към Константиновка. Според "Два майора" на запад от Яблуновка и Олександро-Калиново "нашите сили са напреднали източно и североизточно от Попов Яр и щурмуват западната част на Полтавка". Става въпрос за района, който е малко по на запад от Русин Яр.

"След засилване на активността по фланга на Константиновското направление в районите на Яблуновка и Олександро-Калиново, руснаците започнаха да настъпват откъм страната на Торецк, в района на Олександро-Шулхино, с намерение да достигнат Ивано-Франковск (да не се бърка с едноименния град в Западна Украйна, бел. ред.)", пише украинският Telegram канал "Офицер+", поддържан от лейтенант от ВСУ с позивна "Алекс". "Съдейки по характера на действията на противника, той се опитва да прекъсне две логистични артерии, по които логистиката преминава на юг от язовира (Клебан Бик), или дори да достигне западната и източната част на язовира, за да застраши цялата група войски в джоба под язовира", допълва той. И казва, че "в различни направления противникът активно използва севернокорейски ракетни системи за залпов огън Toure-75". "Схемата е съвсем проста и ефективна: РСЗО е компактна, затова подофицерите я изтеглят на позиция на 5-6 км от линията на контакт, изстрелват залп и я изтеглят обратно", добавя "Офицер+".

Що се отнася до Покровското направление, руснаците наскоро са напреднали в източната част на Зверово и са завзели останалата част от Пищане - и двете на юг от град Покровск, показват геолокализирани кадри. В последния си засега анализ Константин Машовец заявява, че елементи от руската 30-а отделна мотострелкова бригада и 1435-и мотострелкови полк (вероятно съставени от мобилизиран персонал) наскоро са напреднали близо до Пищане и Зверово. "Два майора" пише, че украинците признавали и загубата на селището Белгийка в този сектор.

Според "Офицер+" на юг от Покровск през последните дни се наблюдава голяма активност на диверсионни разузнавателни групи (ДРГ) на руснаците - няколко превозни средства "вече бяха обстрелвани", пише той. "Активирането на такива групи е доста тревожен сигнал и може да означава нов опит на врага да превземе Покровск. За последен път ДРГ на руснаците активно се опитаха да влязат в града, когато искаха да го превземат от изток след превземането на Селидово и редица други небойни позиции през есента на 2024 г. След като успяхме да "оборудваме" отбраната и да проведем стабилизиращи и тактически контранастъпателни действия на подходите - подобни опити за пробив спряха", припомня украинският лейтенант.

В Новопавловското направление руската група сили „Изток“ съобщава за продължаване на настъпателните действия на руските въоръжени сили на юг от Зелени Хай и към Олександроград - на границата на Донецка с Днепропетровска област. Зелени Хай е най-западната точка от плацдарма на руснаците там към момента. "Наблюдава се постепенно настъпление към Январско и Малиевка. Разширен е участъкът на проникване западно от Волно поле. Има успехи по посока на Темировка", пише "Два майора", но засега няма потвърджение на това с геолокализирани кадри.

На Запорожкия фронт руските сили "продължават да напредват от Камянско до Плавни" - т.е. в най-западната част на Запорожка област, твърди "Два майора". "В същото време се получава информация за настъпление в района на Степногорск. Водят се тежки боеве", допълва каналът.

Война на дронове

През изминалата нощ руснаците са атакували Украйна с 42 дрона, като от тях 26 са свалени с ПВО, а 7 са обезвредени с електронно заглушаване, съобщиха украинските ВВС. Останалите 9 безпилотни летателни апарата са ударили три локации – имаше удари в Одеса и Суми: Русия с поредна среднощна атака над Одеса, има ранен (ВИДЕО).

Russia struck civilian areas in Ukraine overnight. Odesa was hit by drones—cars burned, residential buildings, homes, and a store were damaged. One person injured.



In Sumy, airstrikes caused massive fires, destroying homes, a shopping center, and 18 vehicles. Three people… pic.twitter.com/hAPoh97Xc6 — NOELREPORTS 🇪🇺 🇺🇦 (@NOELreports) July 22, 2025

Русия удари и жилищна сграда в Краматорск с авиобомба, при което загина 10-годишно момче. Поне петима други са ранени.

Terror continues: Russia struck a residential building in Kramatorsk with a glide bomb, killing a 10-year-old boy. At least five others were injured. pic.twitter.com/PTS4J5XzQk — NOELREPORTS 🇪🇺 🇺🇦 (@NOELreports) July 22, 2025

Руската ПВО е свалила 35 украински дрона през нощта, твърди военното министерство в Москва - 9 над Брянска област, 7 над Ростовска област, 6 над Калужка област, по три над Самарска област, Московска област и Тулска област, два над Белгородска област, по един над Курска област и над Черно море.

Има данни, че безпилотни летателни апарати са нанесли удар по Новокуйбишевската нефтохимическа компания - един от най-големите производители на газ и нефтохимическа продукция в Източна Европа. Тя се намира в Самарска област. Оценката на щетите е в ход.

⚡️Drones struck the Novokuybyshevsk Petrochemical Company—one of the largest gas processing and petrochemical producers in Eastern Europe. Damage assessment is underway. pic.twitter.com/mxkajNNNd9 — NOELREPORTS 🇪🇺 🇺🇦 (@NOELreports) July 22, 2025

