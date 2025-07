Барселона и Ливърпул имат нови звездни нападатели! Ново начало за емблематичен юноша на Юнайтед

Нападателят на Манчестър Юнайтед Маркъс Рашфорд съвсем скоро официално ще премине в Барселона. Испанските медии съобщиха, че англичанинът вече е в града. Според информациите каталунският гранд се е споразумял с "червените дяволи" за привличането под наем на 27-годишния футболист. В същото време стана ясно, че Юго Екитике ще е новият атакуващ ас на Ливърпул. Сумата по трансфера му може да надхвърли 90 милиона евро.

Очаква се Рашфорд да премине медицински преглед в Барса днес, а на следващия ден да бъде представен като ново попълнение на отбора. Според "Sport" нападателят е положил огромни усилия, за да осъществи мечтата си да играе за "лос кулес" и се отказва от около 30% от заплатата си, за да подпише с клуба.

Маркъс Рашфорд е възпитаник на академията на Манчестър Юнайтед и играе за основния отбор от 2016 г. Англичанинът прекара втората половина на сезон 2024/25 под наем в Астън Вила. Той изигра 17 мача за бирмингамци, отбелязвайки 4 гола и правейки 6 асистенции.

Междувременно „червените“ от Мърсисайд и Айнтрахт Франкфурт са се разбрали за всички детайли около Екитике. Английският шампион ще плати 90 милиона евро фиксирана цена за френския нападател, както и още 5 милиона от същата валута под формата на бонуси, пише Флориан Плетенберг от Sky Germany.

Договорът на Екитике на „Анфийлд“ ще е до 2031 г. Той вкара 22 гола в 48 мача във всички турнири през миналия сезон, в който Франкфурт спечели място в Шампионската лига.

