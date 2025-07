Арне Слот ще си отдъхне: Ливърпул продава ненужен в тим от Серия А

Ливърпул може да продаде един от ненужните футболисти в състава на Арне Слот в тим от Серия А. Става въпрос за 27-годишния италианския национал Федерико Киеза. Това разкриха медиите на Ботуша. Офанзивният играч не попада в плановете на нидерландския мениджър на мърсисайдци за новия сезон като Слот дори го остави извън състава за предстоящото предсезонно турне на отбора в Азия.

Медиите в Италия твърдят, че Ливърпул ще продаде Федерико Киеза на Аталанта. Бергамаските усилено търсят нов човек в предни позиции, тъй като една от звездите на тима – Адемола Лукман, настоява да бъде продаден на гранда Интер. Ако сделката се осъществи, то Аталанта ще получи 50 милиона евро за правата му. Именно с част от тези пари ще бъде финансиран трансферът на Киеза. Очаква се 27-годишният футболист да излезе на тима около 12 милиона евро.

🚨 BREAKING: Liverpool are set to receive a €12M offer from Atalanta for Federico Chiesa, according to Sport Italia. pic.twitter.com/FR9uAXrqW5