Чистка в Юнайтед: Аморим казал на двама основни играчи да си търсят нови отбори

Мениджърът на Манчестър Юнайтед Рубен Аморим започва чистка в тима след проваления сезон. Както е известно, „червените“ дяволи се представиха много слабо през настоящата кампания като се намират на 16-то място във Висшата лига, а за капак изгубиха финала в Лига Европа от Тотнъм с 0:1. Поради тази причина португалският специалист е решил да се раздели с редица играчи, на които няма да разчита през новия сезон.

🚨 EXCLUSIVE: Ruben Amorim informs Manchester United squad he will be in charge next season + tells Alejandro Garnacho to find new club. Happened during meeting between Portuguese head coach & #MUFC players at Carrington training base today

Първият нарочен за гонене е полузащитникът Алехандро Гарначо. 20-годишният аржентинец е бил уведомен от Рубен Аморим, че е свободен да си търси нов отбор, в който да продължи кариерата си. През този сезон Гарначо има 58 мача за Манчестър Юнайтед във всички турнири, в които е реализирал 11 попадения и е направил 10 асистенции. Той има договор с „червените дяволи“ до лятото на 2028 година като е оценен на около 45 милиона евро. Интерес към аржентинеца има от страна на Атлетико Мадрид, Наполи и Челси.

🚨Reports are coming out that André Onana has been told he can look for a new club this summer.



He's unhappy about missing out on UCL football — especially with his 25% wage cut kicking in — and is open to a Saudi move.



Nothing confirmed yet, but i beg this to be true!