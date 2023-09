Да откажеш на Ливърпул, макар че си му фен: Новият в Наполи обясни защо

“Привърженик съм на Ливърпул, откъдето имаха интерес към мен. Това щеше да бъде възхитително преживяване, но дали щеше да бъде разумно от моя страна? Нямаше да бъда титуляр, а съм на възраст, в която трябва да играя. Щом няма да играя, мога просто да седна пред телевизора и да ги гледам, докато съм част от друг клуб" обясни Линдстрьом, който взе участие в двубоя на Айнтрахт срещу Левски на Националния стадион "Васил Левски".

"От Наполи пък ми казаха, че ще имам доста възможности за игра, така че това беше по-добрата опция. Това е един от най-добрите отбори в света”, сподели датчанинът пред Tipsbladet относно избора си да продължи развитието си в неаполитанския клуб. Йеспер Линдстрьом направи своя дебют за "партенопейците", появявайки се като резерва при загубата от Лацио.

