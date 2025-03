Директор Клоп отхвърли кандидатурата на провалил се в Юнайтед за треньор на РБ Лайпциг

Директорът по футболните въпроси в германския РБ Лайпциг Юрген Клоп е отхвърлил кандидатурата на Ерик тен Хаг за треньор на тима. Това съобщи „Скай Спортс“. Както е известно, настоящият наставник на „биковете“ Марко Розе ще напусне поста си след края на сезона и ръководството на клуба усилено му търси заместник. Един от вариантите за нов треньор бе бившият мениджър на Манчестър Юнайтед, който обаче тотално се провали начело на „червените дяволи“ и бе уволнен в края на октомври 2024-та.

Според информациите Юрген Клоп не е останал очарован от кандидатурата на Ерик тен Хаг. Поради тази причина той е обявил пред ръководството на РБ Лайпциг, че нидерландецът няма да им свърши работа и е по-добре „биковете“ въобще да не стартират преговори с него. Самият Тен Хаг също си търси нов отбор, в който да продължи кариерата си. За момента обаче опитите му ударят на камък.

