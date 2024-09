До часове: ЦСКА обявява топ трансфер на играч с опит във Висшата лига

ЦСКА ще обяви официално привличането на бившия капитан на Лийдс Юнайтед Лиъм Купър до броени часове! Централният защитник с над 60 мача във Висшата лига подсилва "армейските" редици като свободен агент. Договорът на 33-годишния бранител с "белите" изтече и не бе подновен.

За сделката се спекулира от десетина дни, но актуалната информацията съобщават от Leeds Live. Английската медия разкрива, че през последните дни Купър е постигнал споразумение с ЦСКА и е преминал медицински прегледи в Обединеното кралство, преди да отлети за София.

Шотландецът се е съгласил на двугодишен договор с "червените". По този начин той ще ложи край на дългото търсене на нов клуб, след като договорът му с Юнайтед изтече на 30 юни. Твърдеше се, че Купър е близо до преминаване в Хъл Сити, но така и не се стигна до споразумение между двете страни.

Ветеранът на Лийдс беше освободен след 284 участия за клуба и близо 10 години работа на „Еланд Роуд“, включително от 2020-а до 2023-та, когато тимът се подвизава във Висшата лига. В последните дни се появиха информации, според които Стилиян Петров е помогнал за преминаването на Лиъм Купър в ЦСКА (подробности четете в линка).

