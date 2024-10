Драматични победи и ключови ремита затегнаха борбата в Лигата на нациите (РЕЗУЛТАТИ)

Във втората вечер от третия кръг на Лигата на нациите редица отбори показаха своята класа, като най-впечатляващи бяха победите на Португалия, Сърбия и Румъния. Европейският шампион Испания успя да изтръгне трудно, но ценно, 1:0 срещу Дания, което ѝ позволи да оглави своята група. В същото време Сърбия се наложи убедително над Швейцария и преследва лидерите. Португалия продължи безпогрешния си ход с победа, а Румъния доминира над Кипър. Българският национален отбор запази лидерството си в Група 3 на Лига С след нулево равенство с Люксембург, запазвайки шансовете си за успех в турнира. Вижте какво се случи във всички срещи.

Европейският шапион Испания успя да победи Дания с гол на Мартин Субименди в 79-та минута. "Ла фурия" превъзхождаше по всички показатели през целия мач, но успя да увенчае усилията си само с едно попадение в края на срещата. Това бе достатъчно на момчетата на Луис де ла Фуенте да оглавят Група 4 на Лига А със 7 точки, пред датчаните, които са с 6.

A first Spain goal for Martín Zubimendi 🇪🇸👏 #NationsLeague pic.twitter.com/I2TzhWauch

В другия мач от групата Сърбия победи Швейцария с 2:0. Нико Елведи откри резултата в първата минута на добавеното време на първата част, а в 61-вата минута Александър Митрович удвои преднината на домакините. Малко след това "кръстоносците" имаха шанс да върнат интригата в мача, но Брет Емболо изпусна дузпа. Така западната ни съседка преследва лидерите с 4 точки, докато Швейцария е на дъното без нито една точка.

Португалия продължи безгрешната си кампания в Лигата на нациите с победа над Полша. Попадения на Бернардо Силва и Кристиано Роналдо дадоха преднина на "мореплавателите" през първото полувреме. В 78-ата минута Пьотр Желински върна надеждата на домакините, но само 10 минути по-късно Ян Беднарек сложи точка на спора, след като засече топката в собствената си врата. Така Португалия има пълен актив от 9 точки и се намира на върха на Група 1 в Лига А, докато Левандовски и компания имат само 3 точки на сметката си.

Една от изненадите на Евро 2024 Румъния оглави Група 2 на Лига С, след като спечели убедително с 3:0 срещу Кипър. Денис Ман откри резултата в 16-ата минута, а Разван Марин беше точен от дузпа за 2:0 в 25-та. Защитникът на Тотнъм Раду Драгушин оформи крайния резултат в 36-ата минута. Това е трета победа за севрната ни съседка, която категорично оглавява групата си с 9 точки, докато Кипър остава с актив от 3 пункта за третото място.

Отборите на България и Люксембург не успяха да се надиграят и завършиха при нулево равенство на стадион "Христо Ботев" в Пловдив. "Лъвовете" продължиха серията си без загуба под ръководството на Илиан Илиев, който записа седем ремита начело. Така страната ни зае първата позиция в Група 3 с актив от 5 пункта, докато за Люксембург точката бе първа.

В другия мач от Група 3 на Лига C Северна Ирландия и Беларус също завършиха при резултат 0:0. Гостите от Ирландия властваха на терена, но така и не успяха да се възползват от възможностите си. Така ситуацията в класирането се завръзва, тъй като България и Беларус са на върха с 5 точки, а Северна Ирландия е само на точка зад тях.

В един от ранните мачове за деня Хърватия победи Шотландия след обрат за 2:1. В 33-ата минутагостите поведоха чрез Райън Кристи. Само 3 минути по-късно"шахатистите" изравниха чрез Игор Матанович. Пълният обрат за Хърватия оформи Андрей Крамарич в 70-та минута. В 96-ата минута Шотландия вкара втори гол, но попадението на Че Адамс бе отменено заради засада. Така хърватите събраха 6 точки за втората позиция във временното класиране в Група 1 на Лига А, докато "гайдарите" са последни с 0 точки.

Косово победи с 2:1 като гост Литва в мач от Група 2 на Лига С. Едон Жегрова откри резултата в 20-ата минута, а Ермал Красничи удвои преднината на гостите в 65-та минута. Косово все пак успя да върнат едно попадение в 84-тата минута чрез Паулюс Голубицкас. Така тимът на Франко Фода събра актив от 6 точки и временно се изравни с лидера в групата Румъния, докато за Литва поражението бе трето поредно.

Вчера Лигата на нациите се завърна с исторически резил на световен колос и дерби без победител.

Best performance of the day? 🤔#NationsLeague pic.twitter.com/QK0rRYlazn