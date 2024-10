Исторически резил на световен колос и дерби без победител: Лига на нациите се завърна (РЕЗУЛТАТИ)

Лига на нациите се завърна в четвъртък вечер, която определено ще се запомни с драматичния успех на Гърция над Англия на "Уембли". Иначе най-интересният двубой бе този между Италия и Белгия, който не излъчи победител.

"Скудра адзура" започна страхотно срещата и поведе с две попадения. Червен картон на Лоренцо Пелегрини в 40-ата минута обаче обърна каруцата за италианците. "Червените дяволи" се възползваха от численото си преимущество, за да стигнат до крайното 2:2. В друг мач от групата Франция се разправи с Израел и победи с 4:1.

В Група 2 на Лига "B" Англия стана за резил. Момчетата на временния селекционер Лий Карсли загубиха с 1:2 от Гърция на "Уембли", а в герой за южната ни съседка се превърна Евангелис Павлидис. Финландия пък допусна обрат от Ирландия със същия резултат в другия сблъсък от групата.

Ерлинг Холанд поведе Норвегия към разгром над Словения с 3:0. Нападателят на Манчестър Сити наниза две попадения, а едно добави Александър Сьорлот. Австрия пък записа убедителен успех над Казахстан с 4:0.

