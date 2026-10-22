Дъжд от голове в Шампионска лига! 34 попадения определиха края на третия кръг (РЕЗУЛТАТИ)

Шампионска лига за пореден път не разочарова футболните фенове! Головете валяха и във втория ден от третия кръг на груповата фаза. Несъмнено всички погледи бяха насочени към мегасблъсъка между Байерн Мюнхен и Арсенал, които не излъчиха победител при зрелищната среща на "Алианц Арена". Шампионите си поделиха по точка от равенството 2:2. Междувременно Реал Мадрид удължи безгрешната си серия. Въпреки че започнаха неубедително, "кралете" постигнаха успех с 4:1 над РБ Лайпциг.

Само едно равенство в Шампионска лига

В останалите мачове от днешния ден паднаха още 25 попадения. Отборите на Комо и Галатасарай грабнаха победи в ранните двубои, като надделяха съответно над Манчестър Юнайтед и Лил. Впоследствие срещата между Спортинг Лисабон и ЛАСК се оказа най-резултатната от по-късната програма. Австрийският тим постигна успех с 3:2 над португалския гранд. Междувременно Интер победи Шахтьор с 1:0. Карлос Аугусто отбеляза единственото попадение на "Сан Сиро" в 77-а минута. Реал Бетис също постигна минимален успех над Фейенорд.

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Отборът на Викинг, който спъна Байерн Мюнхен в миналия кръг, не успя да се опълчи и на Астън Вила, допускайки загуба с 1:3. А Клуб де Брюж постигна класическа победа над Ленс. В предния си мач на европейската сцена белгийският тим записа впечатляващ успех с 4:3 над Интер. Ето и всички резултати от днешните двубои от третия кръг на груповата фаза на Шампионска лига:

Всички резултати на 21 октомври, сряда:

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