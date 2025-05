Емоционален Анчелоти на изпроводяк: Не желая да водя друг клуб след Реал Мадрид

Треньорът на Реал Мадрид Карло Анчелоти използва последната си пресконференция като наставник на „кралете“, за да се сбогува с испанските журналисти. Както е известно, италианският специалист ще напусне поста си след края на сезона като ще стане национален селекционер на Бразилия. На Карлето му предстои един последен двубой начело на „белия балет“. Той ще бъде наследен от треньора на Байер Леверкузен – Шаби Алонсо.

Анчелоти бе много емоционален по време на последната си пресконференция като сподели, че няма проблем да покаже емоциите си след мача с Реал Сосиедад утре и да поплаче. Легендарният италианец допълни, че няма желание да води друг отбор след „кралете“. Той също така бе категоричен, че му предстои ново приключение начело на Бразилия.

Ancelotti: "Brazil? The feeling is very, very beautiful. I'm very excited to have the opportunity not to betray Real Madrid for any other club and to join the national team with the greatest history, the five-time champion. It's a big challenge, but I love being able to prepare… pic.twitter.com/XaKM70GlGs