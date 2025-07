Байерн намери заместник на Мусиала, баварците стартираха преговори за нидерландски национал

Ръководството на Байерн Мюнхен е намерило заместник на младата звезда на тима Джамал Мусиала. Както е известно, националът на Германия получи много тежка контузия по време на мача срещу Пари Сен Жермен от 1/4-финалната фаза на Световното клубно първенство. 22-годишният офанзивен халф пострада след сблъсък с вратаря на парижани Джанлуиджи Донарума. Вследствие на удара между двамата Мусиала е със счупен пищял и скъсани връзки на глезена, като онзи ден претърпя операция. Очаква се той да се възстановява поне 6-7 месеца.

Шефовете на Байерн реагираха мигновено като вече намериха заместник на Мусиала. Става въпрос за 22-годишния офанзивен полузащитник на РБ Лайпциг – Шави Симонс. Според информация на изданието „The Athletic“ баварците вече са отправили запитване за правата на нидерландския национал. Самият Симонс пък е уведомил ръководството на „биковете“, че желае да напусне тима и да продължи кариерата си в друг отбор.

Bayern have enquired about signing Xavi Simons. The 22-year-old has told Leipzig that he wishes to leave the club this summer



There are yet to be any negotiations between Bayern and Leipzig, but the player has expressed his belief that he is ready to take the next step in his… pic.twitter.com/8ewAjQUhxT