Суперталантът, който Кристиано Роналдо възхваляваше, мина през затвора и завърши като порнозвезда (ВИДЕО)

5-кратният носител на "Златната топка" Кристиано Роналдо определено е футболист, на когото самочувствието не му липсва. Ексзвездата на Реал Мадрид и Манчестър Юнайтед неведнъж е изтъквал своите качества, и то напълно оправдано. През 2003 година обаче португалецът е категоричен, че има играч, който го превъзхожда.

Когато пристига на „Олд Трафорд“ като тийнейджър, Роналдо казва пред репортери: „Ако си мислите, че съм добър, изчакайте да видите Фабио Паим.“ Паим беше част от академията на Спортинг Лисабон и изглеждаше, че само небето е неговата граница във футболната сфера, но кариерата му не се развива по план...

Всъщност историята на родения в Есторил флангови състезател е доста тъжна. Както споделя The Sun през 2017-а, развитието на Фабио като младеж е било изключително впечатляващо, дотолкова, че е бил ухажван от Юнайтед, Барселона и Реал Мадрид. Спортинг дори смята за уместно да му връчи договор на стойност 18 000 паунда седмично на възраст само от 16 години.

Former Chelsea FC star Fabio Paim says his dream was always to become a porn star..even though he was more talented than Cristiano Ronaldo..



He is now living his dreams as a porn star.😂😂😂 pic.twitter.com/LUcvLkeknx