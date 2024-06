Фамилия Консейсао не за пръв път радва Португалия: И Роналдо поздрави героя

Ако върнем лентата 24 години назад до Евро 2000, ще видим друго невероятно представяне на футболист с фамилията Консейсао. Това е бащата на младия Франсиско - Серджо Консейсао, който записва името си в историята на евротурнирите, след като бележи хеттрик във вратата на Германия в четвъртфинален сблъсък.

Консейсао - старши беше част от националната селекция на "мореплавателите" до 2003 година. Само няколко месеца го разделиха от това да е съотборник с легендата Кристиано Роналдо, който снощи прегръщаше сина му. Феновете харесаха това, което Роналдо направи веднага след като прозвуча последният съдийски сигнал срещу Чехия.

Cristiano Ronaldo immediately celebrated with 21-year-old Francisco Conceição, who scored a 92nd-minute winner, as soon as the final whistle went.



Leader 👊 pic.twitter.com/1cH8hZpAbv