Франция надви Германия за утешителна награда в Лига на нациите! Мбапе е големият герой

Франция завърши на трето място в тазгодишното издание на Лига на нациите. В малкия финал в Щутгарт "петлите" се наложиха с 2:0 над Германия. Звездата на Реал Мадрид Килиан Мбапе блесна с гол и асистенция. Нападателят откри резултата в края на първата част и асистира на Майкъл Олисе в 84-тата минута. В хода на мача две попадения на Бундестима бяха отменени, а Майк Менян направи и важни спасявания.

Домакините стартираха активно срещата. Менян трябваше да се намесва още във втората минута, за да спре излезлия сам срещу него Волтемаде. Малко по-късно изстрел на Фюлкруг бе блокиран. Гостите отвърнаха в средата на полувремето, когато Шерки тества уменията на Тер Стеген. В 24-тата минута Менян пак показа рефлекс.

Kylian Mbappé has now scored 50 goals for France.



He’s the third player to reach 50 after Olivier Giroud (57) and Thierry Henry (51) ✨🇫🇷 pic.twitter.com/17oDeunCPL