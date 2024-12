Фурорът във Висшата лига се изкачи до второто място! Възродените "вълци" ухапаха още един гигант

Нотингам Форест постигна пета поредна победа във Висшата лига и се изкачи до второто място във временното класиране с 37 точки - 1 пред Арсенал и 2 пред Челси. Лондонските грандове обаче са с мач по-малко. Възпитаниците на Нуно Еспирито Санто надвиха Евертън с 2:0 като гост в двубой от 19-ия кръг на английското първенство. Крис Ууд откри резултата четвърт час след първия съдийски сигнал, а в 61-вата минута асистира на Моргън Гибс-Уайт, който сложи точка на спора.

В същото време Тотнъм и Уулвърхемптън завършиха 2:2. "Вълците" поведоха още в седмата минута чрез Хуан Хи-Чан, но до почивката "шпорите" осъществиха пълен обрат с попадения на Родриго Бентанкур и Бренън Джонсън. Малко преди втория гол Хюн Мин Сон пропусна дузпа, което беше наказано от съперника. В 87-ата минута резерва Йорген Странд Ларсен възстанови паритета.

Така тимът на Анге Постекоглу не успя да завоюва три точки в трети преден сблъсък от елита. Уулвс пък изглеждат преродени след назначаването на Витор Перейра за нов мениджър. С португалския специалист начело отборът грабна 7 пункта от 9 възможни в последните 3 срещи, сред които победа над Манчестър Юнайтед.

Правещите приятно впечатление от началото на кампания Фулъм и Борнемут пък завършиха наравно 2:2. Столичани откриха резултата чрез Раул Хименес в 40-ата минута. "Черешките" обаче изравниха в началото на втората част с гол на Еванилсон. "Котиджърс" отново поведоха благодарение на Хари Уилсън, а крайния резултат оформи резервата Данго Оуатара в 89-ата минута.

