Манчестър Юнайтед пак се издъни! Гол от корнер съкруши 10 от "червените дяволи"

Манчестър Юнайтед се издъни за пореден път във Висшата лига през този сезон! "Червените дяволи" отстъпиха с 0:2 срещу Уулвърхемптън при визитата си на „Молиню” в двубой от Боксинг дей в Англия. Решаващото попадение в срещата реализира Матеуш Куня, който се разписа с изстрел директно от ъглов удар в 58-ата минута. В заключителните секунди бразилецът асистира на Хий-Чан Хуан.

В началото на второто полувреме Бруно Фернандеш получи втори жълт картон и остави тима си с човек по-малко на терена. Възпитаниците на Рубен Аморим допуснаха трета поредна загуба във всички турнири. Те се намират на 14-о място с 22 точки. "Вълците", които са са 17-и с 15 пункта, се преродиха с новия си мениджър Витор Перейра, с когото имат 100%-ов актив от два успеха.

Срещата стартира равностойно в спокойно темпо. Двата отбора си размениха по една опасност. Вратарите Андре Онана и Жозе Са се справиха без особени затруднения. В 20-ата минута гостите бяха близо до попадение. Дало стреля и изненада противниковия страж, който обаче демонстрира рефлекс и изби в корнер.

