Следколедно чудо! Сити записа втора победа за последните два месеца

Манчестър Сити завърши 2024 година с нотка оптимизъм! "Гражданите" надвиха Лестър с 2:0 при визитата си на "Кинг Пауър" в двубой от 19-ия кръг на Висшата лига и записаха едва втората си победа в последните два месеца. Савиньо откри резултата в 21-вата минута, а около четвърт час преди да изтече редовното време Ерлинг Холанд удвои аванса на "гражданите".

Така отборът на Пеп Гуардиола, който от 30 октомври насам бе постигал успех само над Нотингам Форест, се изкачи до петата позиция във временното класиране с 31 точки. "Лисиците" остават на 18-о място с 14 пункта.

Гостите натиснаха от самото начало. Савиньо и Де Бройне пропуснаха, а удар на Холанд бе избит от Столачик. В 19-ата минута Джейми Варди не съумя да накаже грешка на Йошко Гвардиол, тъй като Щефан Ортега се намеси отлично. 120 секунди по-късно Савиньо се ориентира добре и спринтира, за да направи добавка след отразен шут на Фил Фоудън за 0:1. До почивката Лестър пропиля страхотен шанс за изравняване, защото гредата спря Факундо Буонаноте.

През втората част домакините показаха друго лице. Мануел Аканджи трябваше да изчиства от голлинията, а Варди пропусна 100%-ова голова възможност. И тъкмо когато "лисиците" бяха в подем, Савиньо центрира към Холанд, който прониза матира Столачик за 0:2. В заключителната част на двубоя Варди уцели напречния стълб след удар с глава.

Rounding off the year with all three points! 🌟



🦊 0-2 🩵 #ManCity | @okx pic.twitter.com/OnFKUlUnZs