Головата машина Левандовски пише история: Само Меси и Роналдо остават пред него

Голмайсторът на Барселона Роберт Левандовски беше основа фигура в успеха на каталунците над Севиля с 5:1 в неделя вечер. През първото полувреме полякът отбеляза две попадения, с които се изкачи нагоре в голмайсторската ранглиста на топ 5 първенствата за всички времена, задминавайки легендарния Герд Мюлер.

Второто попадение на Левандовски бе под №366 и така той стана третият най-резултатен футболист в Европа, нареждайки се само зад Лионел Меси и Кристиано Роналдо. Меси, който игра за Барселона и ПСЖ, по време на престоя си на Стария континент, има 496 гола на сметката си. Роналдо пък е с 495 попадения, които отбеляза за Реал Мадрид, Манчестър Юнайтед, Ювентус и Спортинг Лисабон.

Robert Lewandowski has now moved into third all-time in career goals in Europe's top 5 leagues 🔥



The only players who've scored more: Cristiano Ronaldo and Lionel Messi 🐐🐐



Elite company. pic.twitter.com/SnkgzJ8r4r