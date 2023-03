Хари Кейн няма спирка: Англия премина безпроблемно през Украйна (ВИДЕО)

Преди първия съдийски сигнал капитанът на "трите лъва" получи специална Златна обувка, тъй като стана голмайстор №1 на страната си с 54 попадения. Звездата на Тотнъм подобри рекорда на Уейн Рууни, а призът му бе връчен от президента на ФА Деби Хюит.

ОЩЕ: След рекорда с Англия: Кейн се прицели и в голмайстор №1 на Висшата лига

Harry Kane receives a golden boot for becoming England's all-time leading goalscorer 🦁



(via @England) pic.twitter.com/qAVrrekNSg