В дербито: Англия удържа победата срещу Италия, Кейн с исторически гол (ВИДЕО)

Домакините започнаха по-активно, но в 13-ата минута Джуд Белингам стреля опасно от дистанция. Донарума се намеси и изби в корнер. От последвалото центриране падна първият гол за възпитаниците на Гарет Саутгейт. Въпреки че удар на Кейн бе блокиран, при добавката Райс реализира за 0:1. Попадението драстично подобри настроението в играта на гостите.

ПРЕДИ СРЕЩАТА: Италианската полиция и Скотланд Ярд бяха на нокти

Калвин Филипс пробва късмета си с шут от далеч, който не попадна в целта. В 41-вата минута главният рефер Сърджан Йованович, привикан от ВАР, посочи бялата точка за игра с ръка на Ди Лоренцо. Звездата на Тотнъм Кейн се нагърби с изпълнението и бе безпогрешен, вследствие на което оглави голмайсторската класация на Англия за всички времена. Секунди по-късно Грилийш пропусна фрапантно на почти празна врата.

JACK GREALISH DIDN'T PUT THIS AWAY FOR 3-0 😳 pic.twitter.com/BwwHDpqmbT