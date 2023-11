Интересно: Готвят революционна промяна във футбола (ВИДЕО)

Мерките имат за цел да подобрят поведението на състезателите и да повишат уважението към длъжностните лица на мачовете. Обсъдените иновации са тествани в Англия през сезон 2019-20 г. в 31 аматьорски лиги и според бившия съдия и член на IFAB Пиерлуджи Колина са приспособими към професионалния футбол.

IFAB заяви, че ще работи по разработването на пробни протоколи. Въпреки че не е определен срок, системата може да бъде въведена за сезон 2024-25 г и да се тества във ФА Къп или женската Суперлига, като изпълнителният директор на Футболната асоциация Марк Бълингам подчерта, че все още се водят разговори.

