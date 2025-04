Исторически резил за Реал Мадрид! Арсенал размаза "белия балет" с два "копи-пейст" шедьовъра

Арсенал разгроми Реал Мадрид с 3:0 на „Емирейтс“ в първи двубой от четвъртфиналите на Шампионска лига. В герой на вечерта се превърна Деклан Райс, който реализира два идентични шедьовъра от пряк свободен удар през втората част. В 75-ата минута Микел Мерино наниза съкрушително трето попадение във вратата на Тибо Куртоа. Реваншът на "Сантиаго Бернабеу" е на 16 април от 22:00 часа.

В първата минута Мбапе не съумя да се възползва от грешка на Кивиор, тъй като Рая улови удара на французина от далечна дистанция. Малко по-късно Камавинга се размина с комичен автогол. Рюдигер изби в тялото на халфа, но топката излезе в корнер, при който Салиба неволно спря удар с глава на Партей в очертанията на вратата.

В деветата минута Вини Жуниор не намери целта от изгодна позиция. В 14-ата минута ВАР имаше важна роля при разглеждане на игра с ръка на Асенсио. Главният арбитър обаче не беше повикан за преразглеждане. Винисиус и Мбапе пропиляха нови положения. В края на първата част Тибо Куртоа блесна с двойно спасяване, отчайвайки Райс и Мартинели.

🔴⚪️1️⃣ Declan Rice is the FIRST player ever to score 2 goals from direct free kicks in a Champions League knockout stage match, reports @OptaJean. pic.twitter.com/3UUu8eqGZV