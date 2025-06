Капитанът на Манчестър Юнайтед отказал „луди пари“, за да остане на „Олд Трафорд“

Манчестър Юнайтед изпраща един от най-слабите сезон в своята история. „Червените дяволи“ се представиха катастрофално през изминалата кампания като завършиха на 15-то място в крайното класиране във Висшата лига, а също така изгубиха финала в Лига Европа след поражение от Тотнъм. С оглед на слабото представяне се очакваше в клуба да бъдат взети кардинални мерки, а голяма част от играчите да бъдат продадени или освободени.

Един от най-важните футболисти на Манчестър Юнайтед в последните сезони Бруно Фернандеш обаче няма никакво намерение да напуска „потъващия кораб“. Португалецът имаше оферта да продължи кариерата си в тима от Саудитска Арабия Ал Хилал. Парите, които му предлагаха бяха умопомрачителни – по 700 хиляди паунда на седмица. „Червените дяволи“ пък щяха да приберат 100 милиона паунда за правата му. Португалският полузащитник обаче е отхвърлил офертата и ще остане на „Олд Трафорд“.

🚨💣 EXCLUSIVE: Bruno Fernandes has REJECTED Al Hilal proposal. ❌🇸🇦



Despite crazy contract proposal from the Saudi Pro League club, Bruno Fernandes wants to continue playing football in Europe.



Man United captain wants to play at top level in Europe. Decision made. pic.twitter.com/7liKWOHETs