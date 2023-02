Каземиро: Това не е истинското ми име

Полузащитникът, който си изкара червен картон в последния двубой на „червените дяволи“, направи изненадващото признание, че името му е грешно изписвано през цялата му кариера. Всъщност той се казвал Казимиро. Объркването обаче имало своята предистория. "Основното е, че моето име - Карлос Енрике Казимиро, се пише с "и". Спомням си, че излязох за първия си мач за Сао Пауло и клубът изписа грешно фамилията ми. Тя беше изписана с "е", заяви южноамериканецът.

“My name is Carlos Henrique Casimiro, with an 'I'. I played a Sao Paulo game&they got my name wrong. They wrote it with an E. I played really well in that game&as I'm a superstitious person, I said to them 'just leave it like that, as things are going well'.” #MUFC



-Casemiro pic.twitter.com/RlSqL0UZiq