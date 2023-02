От втория опит: Манчестър Юнайтед с ценен успех над Кристъл Палас (ВИДЕО)

Преди началото на срещата феновете на манчестърци се събраха пред възпоменателната плоча на "Олд Трафорд" за катастрофата в Мюнхен, а двубоят започна с минута мълчание в памет на загиналите в трагичния инцидент, който остава неизлечимо петно в историята на клуба.

Днес Юнайтед започна силно срещата. Само 6 минути бяха нужни на Бруно Фернандеш да открие резултата от дузпа за игра с ръка на Уил Хюз. Малко по-късно Вегхорст пропусна да удвои с глава. Домакините имаха пълно преимущество над своя съперник до края на полувремето, а Рашфорд и Фред се отчетоха с пропуски.

Доминацията на „червените дяволи“ продължи и през втората част, но интересното тепърва предстоеше. Футболистите на Тен Хаг заслужено стигнаха до втори гол. След комбинация между появилия се като резерва Гарначо, Шоу и Рашфорд, последният се разписа за 2-0. Минути по-късно наглед спокойният мач за 20-кратния шампион на Англия тръгна в тотално различна посока.

