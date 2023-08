Легенда на Барса ще продължи кариерата си в ОАЕ (ВИДЕО)

В социалните медии бе публикувано видео от летището в Дубай, на което Иниеста е посрещнат от представители на клуба Емирейтс от Рас ал Хайма. По-рано беше съобщено, че 39-годишният испанец ще подпише договор до 2024 г. с възможност за удължаване с още един сезон. На 2 юли полузащитникът стана свободен агент, тъй като контрактът му с Висел Кобе, за който играеше от 2018 година, изтече. Преди това той прекара 16 години в Барселона.

Така Андрес Иниеста няма да се събере с бившите си съотборници Лионел Меси, Жорди Алба и Серхио Бускетс в Интер Маями. Откакто 7-кратният носител на "Златната топка" пристигна в САЩ, той впечатлява с представянето си във всеки един двубой. В последния мач на тима си Лео избухна с нови 2 гола (подробности четете в линка).

🇪🇸✔️ 𝐎𝐅𝐅𝐈𝐂𝐈𝐀𝐋 | Andrés Iniesta (39) has arrived in the UAE to sign for Emirates Club on a free transfer. pic.twitter.com/MFYXO9M5v7