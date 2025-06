Легенда на Реал Мадрид недоволства от поведението на Ламин Ямал

През последната година Ламин Ямал се изстреля към славата и бързо се превърна в един от най-звездните футболисти. Издигането му в професионалния футбол дори доведе до това, че той стана титуляр в испанския национален отбор, като изигра важна роля в успеха им на Евро 2024. Впоследствие той впечатли с екипа на Барселона през изминалия сезон. 17-годишният футболист отбеляза 18 попадения и подаде за още 25, с което се превърна в един от фаворитите за "Златната топка".

Имайки предвид всичко това, рядко се намира някой, който да критикува новата суперзвезда на футбола. Но когато се случва, обикновено не е заради представянето му на терена. Наскоро легендата на Реал Мадрид Гути критикува Ламин Ямал за модните му избори по време на пресконференциите на испанския отбор. Бившият играч, който има 542 мача с фланелката на "кралете", отбеляза следното:

"Не ми хареса, че се появи на пресконференцията с шапка, обърната назад. Когато отиде на почивка или някъде другаде, може да го прави. Но не и с испанския национален отбор на пресконференция", заяви Гути пред El Chiringuito.

