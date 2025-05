Стоичков и Ямал се подиграха с Реал Мадрид, Барселона възроди духа на Ел Класико

Този сезон Барселона и Реал Мадрид върнаха смисъла и пламъка на думата "Ел Класико". През последните години това велико съперничество беше загубило блясъка си, особено след напускането на Кристиано Роналдо и Лионел Меси. Но през настоящата кампания феновете на футбола си припомниха защо това е един от най-очакваните сблъсъци. Множество попадения, драматични обрати, решителни финали и много моменти на напрежение между двата тима - това е истинското Ел Класико.

В първото издание на този епичен сблъсък за сезона Барселона не показа никаква милост. Каталунците пристигнаха на "Бернабеу" в състав "децата от "Ла масия" и "дядо" Левандовски" и показаха на Мбапе и компания как се играе в Ел Класико. Барса нанесе истински шамар на "кралските" амбиции и си тръгна от Мадрид с победа от 4:0. Няколко седмици по-късно двата гранда си уредиха среща и на финала за Суперкупата на Испания. Килиан Мбапе блесна за мадридчани още в 5-а минута, което само разяри каталунците, които нанизаха 4 гола до края на полувремето. Втората част предложи още екшън, а трофеят отиде в Каталуния след успех с 5:2.

За щастие, феновете не трябваше да чакат много за следващия мач между двата тима, които мериха сили и на финала за Купата на краля. Типично за този сезон, Реал Мадрид отново падна на колене, но този път предложи малко повече съпротива и загуби с 2:3. Зрелището на терена не успя да засенчи някои абсурдни ситуации, породени от съдийските решения в мача. Срещата приключи при високо напрежение, което се пренесе и във финалното Ел Класико на сезона, от което на теория зависеше титлата в Ла лига.

Мбапе вдъхна увереност на мадридчани със своите две попадение до 14-а минута, но това отново просто разяри головата машина на Ханзи Флик. Дежа вю! Каталунците отбелязаха четири гола до края на първата част, а през второто полувреме хеттрикът на Мбапе стигна само за крайното 4:3. Зрелищният сблъсък предизвика множество реакции, а най-паметните бяха тези на легендата на Барса и българския футбол Христо Стоичков и звездата на "блаугранас" Ламин Ямал.

Стоичков не пропусна шанса да похвали бившия си клуб и едновременно да захапе вечния му съперник. Той направи две публикации в социалните мрежи, които веднага бяха подети от испанските медии. На едната снимка е Ламин Ямал, който празнува попадението си с обичайния си жест с пръсти "304". Камата обаче имаше друг прочит върху действията на младата звезда. Той написа: "трофеите на Барса (3), трофеите на Мадрид (0), спечелените класики от Барса (4)". На втората снимка е класирането в Ла Лига, което е оглавявано от каталунците със 7 точки преднина пред Реал. Във фейсбук Стоичков написа: "Целият свят видя истинския галактикос (б.р. - прякор за Реал Мадрид)! Отбор, който заслужава да е шампион! Четири мача - 16 гола! Вива, Барса!"

Ламин Ямал също се включи в социалните мрежи, за да "прати стреличка" към мадридчани. Преди няколко дни легендата на "кралете" Серхио Рамос и халфът Джуд Белингам харесаха публикация след отпадането на Барса от Шампионска лига, на която се вижда разочарования Ямал. В същото време феновете на Реал не спират да въртят теории, че испанецът приема допинг и за това има бинт около ръцете си. В отговор на това Ямал написа под публикацията си: "Ваксиниран съм (може да харесате и тази публикация)".

🚨 Lamine Yamal in his latest IG caption: “DON'T FORGET to like this one too.”



— Referring to Bellingham and Ramos liking Bastoni's post 🤯 pic.twitter.com/wD02m1I8Sa