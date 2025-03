Ливърпул чупи трансферния си рекорд за ас на Реал Мадрид, с когото да замени Салах

Бъдещето на Мохамед Салах в Ливърпул продължава да бъде загадка. Египтянинът се намира в последната година от договора си на "Анфийлд", но все още не се е споразумял с ръководството за продължаване на престоя му. През последните месеци бъдещето на Салах е една от най-интересните теми, като през седмица медийната информация относно това дали ще остане или напусне клуба постоянно се променя. По-възможно обаче изглежда 32-годишният нападател да потърси ново предизвикателство отвъд Мърсисайд.

Потенциалното напускане на Салах принуждава мърсисайдци да търсят негов заместник. Египтянинът е със статут на суперзвезда на "Анфийлд" като неговите голове и асистенции са от ключово значение за представянето на тима през настоящия сезон, макар той да не успя да помогне при отпадането от Шампионска лига и ФА Къп. По последна информация Ливърпул има амбициозен план за "бъдещето без Салах" и е готов да счупи трансферния си рекорд, за да привлече в редиците си звезда на Реал Мадрид.

Според информация на медиите на Острова и на испанското издание "Fichajes", Ливърпул вижда в Родриго идеалния кандидат, който да замени Салах. Говори се, че мърсисайдци са готови да платят 120 милиона евро на Реал Мадрид, с което да превърнат Родриго в най-скъпото си попълнение, надминавайки сумата за Дарвин Нунес от 85 млн. евро. Впечатляващите изяви на бразилеца за "кралския" клуб привлякоха интереса не само на Ливърпул, но и на други водещи клубове като Манчестър Сити, подчертавайки нарастващия му авторитет в европейския футбол.

