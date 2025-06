Ман Сити не спира с трансферите! Един от най-големите таланти в световния футбол е 5-ото ново попълнение

Английският гранд Манчестър Сити продължава да действа с размах на трансферния пазар! "Небесносините" успяха да привлекат един от най-големите млади таланти в световния футбол - Свер Нюпан, съобщава уважаваният спортен журналист Дейвид Орнстийн от авторитетното британско издание The Athletic. 18-годишният норвежки полузащитник е петото ново попълнение на "Етихад", но през следващия сезон той ще се обиграва в друг клуб.

Сити привлече Нюпан от Розенборг за сумата от 15 милиона евро. Сделката се подготвя още от януари, като младият футболист ще подпише договор до 2030 година. Планът за развитие на младока е веднага да бъде преотстъпен в подходящ клуб, който да му даде възможност да играе регулярно. Една от опциите пред норвежеца е испанският Жирона, но неговият антураж разглежда и други варианти.

