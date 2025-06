Четвърти трансфер! Ман Сити извади 55 милиона и взе наследника на Де Бройне, с който ще бори Ливърпул

Английският гранд Манчестър Сити продължава да дава ясни сигнали, че възнамерява да се върне на престола във Висшата лига! "Небесносините", които през миналия сезон отстъпиха първото място на Ливърпул след четири поредни титли в страната, направиха стратегически трансфер с привличането на полузащитника на Милан Тижани Райндерс. Футболистът спечели наградата за най-добър полузащитник в Серия А за сезон 2024/25 и сега се явява наследник на легендарния Кевин де Бройне, който напусна Сити след края на кампанията.

Сити успя да пребори конкуренцията на Реал Мадрид, за да си осигури услугите на Райндерс, който е и най-резултатният полузащитник в топ 5 първенствата на Европа. "Гражданите" платиха за него около 55 милиона евро, като Пеп Гуардиола е убеден, че той може да има сериозно влияние върху играта на Сити, каквато имаше Де Бройне в продължение на години. Целта на Сити е ясна - да детронират шампиона Ливърпул, а и да се представят успешно на предстоящото Световно клубно първенство в САЩ.

Сити вече успя да привлече четирима нови футболисти, които ще бъдат картотекирани за Световното клубно първенство. Освен Райндерс, на "Етихад" акостираха Раян Шерки от Олимпик Лион, Раян Аит-Нури от Уулвс и Маркъс Бетинели от Челси. Манчестър Сити е фаворит номер 2 за спечелването на световната титла - поне според данните на суперкомпютър, изчисляващ фаворитите за трофея (подробности четете в линка).

🔵🆕 Manchester City have completed four signings in time for Club World Cup.



🇫🇷 Rayan Cherki from OL

🇩🇿 Rayan Aït-Nouri from Wolves

🏴󠁧󠁢󠁥󠁮󠁧󠁿 Marcus Bettinelli from Chelsea

🇳🇱 Tijjani Reijnders from AC Milan pic.twitter.com/XYipPwEMvh